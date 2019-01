Días atrás, Ángel de Brito lanzó una explosiva información sobre un nuevo ¿romance? de verano entre Juana Viale y Luciano Cáceres, compañeros de obra en Mar del Plata de El Ardor, y 40 días y 40 noches.

Invitados a la mesa de Mirtha Legrand, la conductora no dejó pasar la oportunidad para arrinconar a su nieta y al actor ante las cámaras. “Che, se habló mucho de que ustedes tienen un romance”, deslizó la Chiqui, conversando con el director.

“No, aún. No, aún”, respondió con humor Cáceres. “¿Qué hay de cierto en eso? Porque mi nieta no me cuenta nada”, agregó Mirtha, mientras Juana le lanzaba una fulminante mirada delante de todos los invitados.

“Si yo no le pregunto, dicen ‘como es la nieta no le pregunta’. Por eso pregunto y, además, porque quiero saber”, se justificó la conductora. ¡Mirá el video!