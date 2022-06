Fuerte relato de Daniela Cardone sobre su relación a distancia con su hija Brenda Gandini cuando era chica

Daniela Cardone volvió a la pantalla chica, como "angelita" invitada en LAM, y dio fuertes detalles de la distante relación que tuvo con su hija Brenda Gandini, hasta los 18 años de la actriz.

Hasta la mayoría de edad, Brenda decidió vivir con su padre, Carlos, en Cipolletti, Río Negro. Dicha elección la alejó de su madre, quien se instaló en Buenos Aires y se enfocó en el trabajo.

"El papá de Brenda me abandonó a los 3 meses de embarazo", dijo la exmodelo sobre la drástica separación de Carlos Gandini.

Sobre el vínculo que mantuvo con su hija, durante su adolescencia, Daniela expresó: "Todo cambió cuando Brenda fue mamá. Hoy entiende muchas cosas. Entiende toda la lucha que yo tuve". Y agregó: "Ella sabe que como madre soy excelente, porque sabe toda mi lucha".

En ese punto de su profundo testimonio, Cardone destacó que su exmarido limitaba su contacto con su hija: "Yo seguía trabajando (en Buenos Aires) y el padre no me dejaba traerla más de tres días. No podía. Era viernes, sábado y domingo, y se tenía que volver porque si no volvía, el juez… Me metía en un problema".

ASÍ HABLABA BRENDA GANDINI DE LA RELACIÓN CON DANIELA CARDONE

En abril de 2021, Brenda Gandini abrió su corazón en PH, podemos hablar y contó que tuvo la mejor de las relaciones con su mamá, Daniela Cardone.

"Cuando sos adolescente no podés ver ciertas cosas que de grande las entendés. Yo no viví con mi mamá hasta los 18 años. Fue por elección, yo estaba muy feliz en el sur con mi padre y con Pato", dijo la actriz.

"Yo siempre digo que uno hace lo que puede y hasta donde puede. Hay que ver la historia que trae cada uno. Nuestros padres vivieron otras cosas, otro tipo de permisos, vivieron mucho desamor", reflexionó Brenda, que se crió en Cipolletti, lejos de Cardone.

"Tuve muchas charlas sinceras con mi mamá, porque nosotras nos encontramos de grandes y no tuvimos la convivencia que tienen otros padres e hijos. Yo celebro que cada uno haga lo que tiene ganas de hacer", concluyó Brenda Gandini, comprensiva con su madre.