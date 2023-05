Fuerte posteo de Jorge Rial tras recibir el alta: "Este fue mi campo de batalla"

“Me cuentan la edad día por día. No puede haber tanta maldad”, escribió el periodista en un posteo que subió a Instagram Stories junto a la foto de un paquete que lleva su nombre completo y la edad exacta: “61 años, 7 meses, 2 días”.

Ahora, el mediático se encuentra en condiciones de abandonar la clínica y dejó retratado el lugar que lo acogió durante sus peores momentos.

EL FUERTE POSTEO DE JORGE RIAL TRAS ABANDONAR LA CLÍNICA DE COLOMBIA

El periodista estuvo internado desde el sábado debido a su descompensación, y finalmente recibió el alta para poder volver al país.

Así retrató este momento en su Instagram:

"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde.

Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida".