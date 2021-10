Fuerte mea culpa de Nazarena Vélez sobre la imagen de 'bomba sensual' que vendió en el pasado: "Era una mina de Photoshop"

Nazarena Vélez hizo un valioso mea culpa al asumir en TV que nunca se sintió una bomba sexy y que las fotos que la cosificaron en el pasado fueron obra del Photoshop.

"El tema del cuerpo lo sufrí mucho. Se ve que soy una mina a la que le gustó sufrir. Me veía un poquito más gorda y sufría, me veía las estrías y sufría", comenzó diciendo la actriz y productora en Nosotros a la Mañana.

"También creo que nos criaron, yo tengo 47 años, con la idea de que hay que transpirar para ganarse la plata, que hay que ser flacos. Te casás y te casás para toda la vida. Había mucha presión social", agregó Nazarena.

Lejos de ese patrón que la lastimaba, Vélez continuó: "Hoy tengo una apertura en mi cabeza, está bueno que cuente que yo fui una mina Photoshop. Eso a las mujeres nos destruye la cabeza".

"Ver una cola parada como la de Sol Pérez, porque todas queremos ser Sol, pero no todas somos Sol. Yo era una mina de Photoshop. Tenía estrías y lo que mostraba era mentira", dijo Nazarena, súper sincera.

Antes de cerrar su mea culpa, la artista agregó: "Encima, yo decía que no iba al gimnasio".

NAZARENA VÉLEZ REFLEXIONÓ SOBRE EL AMOR PROPIO



Pocos días atrás, Nazarena Vélez posteó una secuencia de fotos en ropa interior, que se sacó en el espejo de su habitación, luciendo su cuerpo para reflexionar sobre sus complejos.

"Con mis 47 años mirando cómo se me cae todo y yo sigo sin ganas de mover una pata. Estamos en octubre y veo que arrancó la carrera para llegar bien al verano", comenzó diciendo.

"Me encanta que la gente se cuide, se priorice y haga cosas para sentirse y verse bien. Pero odio cuando eso se convierte en una obsesión y en lo único que importa", agregó Nazarena.

"Me pasó y me enfermó a un nivel que casi se lleva mi vida. Las marcas, las estrías, la celulitis y los rollos son parte de mi cuerpo. No lo amo pero lo acepto. Y eso hoy me hace vivir un poquito más relajada y feliz", concluyó, dando un valioso mensaje de amor propio.