Fuerte frase de Julieta Prandi sobre su matrimonio: "Salí de ese infierno con el amor propio destruido y la autoestima pisoteada"

Julieta Prandi cumplió 40 años y a pesar de seguir enfrentadísima con el papá de sus hijos, Claudio Contardi, remarcó que está viviendo un feliz presente. Hoy por hoy, la conductora se refugia en su familia y en el amor de su novio, Emanuel Ortega.

Sin embargo, rememoró lo mal que la pasó estando en pareja con Contardi y remarcó que le costó mucho volver a ponerse de pie tras esa tormentosa relación. "Yo salí de ese infierno con el amor propio destruido y la autoestima pisoteada. Tardé casi 2 años en recomponerme. Hasta que no me sentí feliz conmigo y supe que era mi mejor amiga y mi mejor consejera, no pude volver a enamorarme", expresó en diálogo con Teleshow.

"Cuando te cruzás con alguien nocivo, como me pasó a mí, de pronto te van coartando, marcando el territorio, aislándote y moldeándote" G-plus

Reflexiva, la conductora remarcó que ella siempre se consideró una persona alegre pero cuando estaba cerca del papá de sus hijos esa alegría de aplacaba. Y contó que volvió a ser la persona que era en un principio, antes de cruzarse con el padre de sus hijos.

"Yo soy una persona alegre y siempre estoy de buen humor. No soy oscura ni negativa. Voy para adelante. Pero cuando te cruzás con alguien nocivo, como me pasó a mí, de pronto te van coartando, marcando el territorio, aislándote y moldeándote. Hoy soy una mujer más entera, sabia, más amorosa y segura de mí misma. Estoy feliz conmigo, mis hijos, mi trabajo. Me siento exitosa", concluyó.