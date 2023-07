El fuerte enojo de Carmen Barbieri con Estefi Berardi: "No me cayó bien; eso no se hace"

Carmen Barbieri blanqueó al aire su enojo con Estefi Berardi por ausentarse a Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) y le pasó factura en vivo.

"Hoy no está Estefi. Alguien que me lo explique", dijo la conductora, conociendo la causa.

Más sobre este tema Carmen Barbieri habló de la nueva vida de Barbie Vélez, a siete años de la conflictiva separación de Fede Bal

Acto seguido, Pampito le respondió: "Supongo que porque debuta hoy (con Poco correctos)".

Indignada, Carmen expresó: "Entonces, porque debutás a las cinco, no venís. Ah, muy bien. Está bien".

"Algún día volverá. Se nota que no me cayó bien", agregó Barbieri, filosa. Y el panelista le retrucó: "¿Te ofende?".

Súper sincera, Carmen asintió y argumentó: "No me gusta. Yo cuando me enfermo, no me enfermo a la mañana solamente, me enfermo a la mañana y a la tarde. O si hago un show... Si falto a Mañanísima, falto a Los 8 escalones".

"No se hace eso. No sé por qué no está hoy con nosotros. Es una lástima", concluyó la conductora, sin filtros sobre el accionar de Estefi Berardi.

Más sobre este tema Picante reacción de Estefi Berardi cuando Carmen Barbieri la enfrentó por su supuesto affaire con Fede Bal

ESTEFI BERARDI SERÁ PANELISTA EN POCO CORRECTOS

El lunes 31, Pollo Álvarez y Chino Leunis desembarcarán en la pantalla de eltrece con Poco correctos, a las 17 horas.

Estefi Berardi será una de las panelistas del ciclo debutante, junto a María Belén Ludueña, Ronnie Arias y Agostina Scalise.

Por dicho motivo, la panelista de Carmen Barbieri decidió no ir a Mañanísima.