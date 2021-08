Fuerte descargo de Jujuy Jiménez contra Horacio Cabak: "Es horroroso escuchar a un compañero hablar así"

A principio de año, Sofía "Jujuy" Jiménez dio sus primeros pasos en la conducción en Informados de todo, programa de América en el que hacía equipo con Horacio Cabak. Sin embargo, la dupla televisiva no funcionó y la tensión quedó plasmada al aire en los incómodos cruces protagonizados.

Cada uno por su lado, esta semana se filtró un audio de WhatsApp de Cabak criticando a Jujuy, tras el tiempo compartido en pantalla, y la modelo y periodista optó por no callar, arremetiendo sin rodeos contra el conductor en Twitter.

"Gracias de corazón a todos los que se tomaron el trabajo de escribirme y solidarizarse: amigos, colegas, excompañeros de trabajo y todos los que me llenaron de mensajitos en las redes sociales sorprendidos ante los dichos vergonzosos y la forma nefasta en la que habló Horacio Cabak", comenzó diciendo Sofía en su contundente descargo.

Luego, continuó dando más detalles de su mala relación con Cabak: "Fueron muchas las veces que salí de mi lugar trabajo angustiada, triste o con malestar intentando convencerme de que tenía que aguantar y que las cosas podían cambiar. Me banqué callada durante todo el verano y traté de responder de la manera más correcta posible cuando el mal clima ya era evidente, sus malos modales eran conocidos por todos y los periodistas comenzaban a preguntar por el tema".

Sobre el silencio que hizo ante los primeros rumores de mala onda con su compañero, Jujuy explicó: "En primer lugar lo hice por respeto a mi lugar de trabajo y a mis compañeros, ya que en ese momento solo pensaba en cumplir con mi rol de co-conductora que me propuso el canal. En segundo lugar, porque no quería fallar y que me crean débil porque quien debía ser compañero en este trabajo no me permitía ejercer mi rol y, mucho menos, poder contar con él para crecer y seguir aprendiendo. Realmente es patético, horroroso y muy triste escuchar a un 'compañero' hablar así. Hombre que me duplica en edad, experiencia y que hasta podría ser mi padre".

Agradecida por la contención y las muestras de cariño recibida tras la irrupción del polémico audio de Cabak criticándola, Sofía "Jujuy" Jiménez agregó: "De corazón, deseo que ninguna mujer, ni nadie tenga que vivir ningún tipo de violencia nunca en su casa, ni en el lugar a donde tiene que ir a trabajar. Las inseguridades se trabajan en terapia. Sé que recién comienzo en los medios de comunicación y seguramente tenga mucho para aprender aún, pero la violencia y el odio nunca pueden ser una opción o un camino para dirigirse a un compañero. Muchos naturalizan este tipo de situaciones, pero está mal y tiene que cambiar. Como dije desde un principio de esta experiencia, que se transformó en pesadilla, elijo quedarme con el aprendizaje".