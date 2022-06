Fuerte cruce de Locho Loccisano con Chanchi Estévez en la que intervino Sabrina Carballo con un tremendo exabrupto: "Yo hago lo que se me canta"

Luego de Lissa Vera se convierta en la gerenta de staff de esta semana en El Hotel de los Famosos y contara cómo es su metodología de trabajo, Chanchi Estévez y Sabrina Carballo cuestionaron a su compañera y terminaron cruzándose sin filtro con Locho Loccisano.

Todo comenzó cuando el exfutbolista se quejó de la forma de hacer las camas de Locho y así fue el tenso ida y vuelta entre ellos en la que intervino Sabrina con un tremendo exabrupto.

Chanchi: -A veces tantas libertades (que da Lissa)… Si vos le decis a alguien ‘hacé las camas’ y después cuando ves están todas mal hechas…

Locho: -Había que hacer dos camas nada más y no estaban mal tampoco.

Sabrina: -Preguntale a los huéspedes cómo están las camas.

C: -Andá a fijarte cómo están las camas.

L: -¿Vos sos catador de camas para ir a decirle a Lissa, bol…?

S: -Y si Lissa es la jefa.

C: -¿Y qué querés que diga? ¿Qué te diga a vos?

L: -Y sí, bol… de buena forma.

C: -Primero háblame bien y no me digas bol… Yo no te hablé mal. Hablame con respeto.

L: -Vos me lo podés decir a mí de buena forma.

S: -Preguntale a todo el mundo a ver qué opinan de cómo hiciste las camas.

L: -No te metas.

S: -Yo hago lo que se me canta for… de tu calza sucia y mugrienta.

¡Qué momento!