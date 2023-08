El fuerte comentario de Dady Brieva contra los uruguayos que lo obligó a cancelar su gira.

Dady Brieva se fue de gira a Uruguay pero tuvo que suspender sus show y regresar a Argentina por haber vendido poquísimas entradas.

Es que no gustaron los comentarios que hizo en su programa radial sobre la cultura uruguaya. Por lo tanto, los uruguayos no se acercaron a verlo. De hecho, se dice que habría vendido no más de 17 entradas.

En medio del escándalo, el actor lanzó una lapidaria frase contra el pueblo vecino por no haberlo ido a ver a Súper Dady. "Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien". G-plus

En medio del escándalo, el actor lanzó una lapidaria frase contra el pueblo vecino que generó que los espectadores le dijeran "no" a su show, Súper Dady. "Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien", sentenció, sin filtro, en diálogo con Orlando Petinatti.

BETO CASELLA Y SUS PANELISTAS, SORPRENDIDOS CON LA CANCELACIÓN DE LOS SHOWS DE DADY BRIEVA EN URUGUAY

“Escuchó ‘17’ y dijo ‘¡Pobre!’. Bueno, andá a saber lo que pasó. Tiene razón Tartu que, donde va, le tiran con el peronismo por la cabeza, pero Dady tiene 60 pirulos, se dedica a hablar por televisión hace 35 años y debería saber que tiene que buscar una forma de expresarse”, analizó Casella.

“Perdió el sentido del humor Dady, y yo se lo quiero decir porque lo quiero mucho”, afirmó Hermida, que agregó: “Perdió el sentido del humor para poder salir de esos momentos”. Por su parte, Any Ventura hizo foco en la capacidad humorística de Dady.

“Escuchó ‘17’ y dijo ‘¡Pobre!’. Bueno, andá a saber lo que pasó. Tiene razón Tartu que, donde va, le tiran con el peronismo por la cabeza, pero Dady tiene 60 pirulos, se dedica a hablar por televisión hace 35 años y debería saber que tiene que buscar una forma de expresarse”. G-plus

“Yo creo que cuando él dice que gracias a que nos va mal en Argentina, les va bien a los uruguayos. Yo creo que eso afecta más que cuando le preguntan por la política”, cerró Tamara Pettinato.