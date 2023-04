Fuerte chiste de mal gusto de Baby Etchecopar a horas de entrevistar a Jey Mammón: "Lo tengo cerrado"

Baby Etchecopar hizo un chiste de mal gusto en un móvil con LAM a horas de entrevistar a Jey Mammón y generó repudio por parte de las angelitas.

“Esta noche todos te vamos a estar mirando a las once”, le dijo Yanina Latorre al conductor, quien lanzó: “Sí, eso me pone peor, tengo el cu… como una barbie, cerrado”.

Entonces, Marcela Feudale expresó indignada: “El chiste quedó horrible, tremendo el chiste después lo que estábamos hablando. Yo la verdad no comparto para nada”.

“No escuché el chiste”, comentaron entonces Yanina y Nazarena Vélez y Feudale contestó tajante: “No lo voy a repetir”.

EL LLAMADO DE ATENCIÓN DE YANINA LATORRE A ESTEFI BERARDI

Yanina Latorre llamó la atención a Estefi Berardi en LAM por reírse del chiste de mal gusto que hizo Baby Etchecopar en pleno móvil.

“Yo escuché pero no lo voy a decir”, dijo entre risas la panelista, lo que enojó a Yanina: “No, me están diciendo que no lo repitan, no te rías”.