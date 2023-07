La frase discriminatoria de Lucas Benvenuto contra Florencia de la Ve: "No tiene ovarios"

A la par que se realizaban los Premios Martín Fierro 2023 realizó Lucas Benvenuto una transmisión en vivo desde su cuenta de Twitter. Allí lanzó un fuertísimo mensaje por la invitación de Jey Mammon a la gala y muy alterado, terminó despotricando contra Florencia de la Ve con frases transfóbicas.

El patinador cuestionó la entrevista que realizó la conductora de Intrusos al animador y lanzó una teoría conspirativa. "Él sabe algo que nosotros no sabemos, pero que nos imaginamos. Sí, lo sabés y los estás amenazando a todos. Como me amenazaste a mí públicamente y como lo saben todos ellos”, empezó diciendo.

“Los tiene así del culo a esos tipos. A Flor de la Ve, que se le cae un huevo en la cocina y tiembla, ¡porque no los tiene!", arrojó, molesto.

Foto: Instagram

LUCAS BENVENUTO LANZÓ REPUDIABLES FRASES CONTRA FLORENCIA DE LA VE

"Flor de la Ve me dijo que me entendía. Lloró en vivo, dijo que se compadeció como una mamá”, lanzó, enojado en un vivo de Instagram.

"Flor de la Ve se compadeció como alguien que podría tener ovarios para decir ‘yo entiendo a ese pibe porque soy mamá’, pero como ella nunca lo sintió porque no es natural". G-plus

“Se compadeció como alguien que podría tener ovarios para decir ‘yo entiendo a ese pibe porque soy mamá’, pero como ella nunca lo sintió porque no es natural… No los tiene a los ovarios y esto no es discriminatorio”, señaló, muy polémico.

Más sobre este tema Jey Mammon habló del fuerte repudio de Lucas Benvenuto por su participación en los Martín Fierro 2023

“¡No tiene los ovarios que tiene una mujer como los tuvo Nancy Pazos!", aseveró, en alusión a un tweet que escribió la periodista desaprobando que el animador sea parte de la fiesta de Aptra.

Más sobre este tema Lucas Benvenuto hizo un vivo a modo de protesta durante los Martín Fierro 2023: "Con los niños no"

Foto: Instagram Stories

Foto: Instagram Stories