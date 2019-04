Flor Vigna (24) y Nico Occhiato (26) pusieron un punto ¿final? a su relación de cinco años. El lunes, la actriz de Una semana nada más publicó un llamativo mensaje en su cuenta de Instagram. “Hora de soltar y agarrarme muy fuerte de mi misma”, fueron las palabras que presagiaban la noticia que vendría.

Flor habló con Ciudad del impasse con Nico, explicó el motivo por el que el conductor de Tenemos WiFi decidió tomar distancia y hasta se refirió a la polémica versión contada por Andrea Taboada de que habría sido vista “chapando en un boliche de zona norte, el sábado pasado”.

-¿Te separaste?

-Nos separamos hace un tiempito por decisión de Nico, que es el hombre más bueno del mundo.

"Somos libres, cada uno puede estar con quien quiera. Pero igual hasta ahora, yo por los menos, no estuve con nadie". G-plus

-¿Hubo algún motivo en particular?

-Son cinco años y necesita estar solo un tiempo. No sabemos si vamos a volver, por eso no queríamos hacerlo público en un principio. Pero estamos en buenos términos y nos queremos mucho ambos. No hubo terceros ni nada raro. No queremos que se tergiverse todo.

-¿El brote que sufriste en la cara fue una consecuencia emocional de esto?

-Lo del brote no fue solo por él.

"Son cinco años y necesita estar solo un tiempo. Pero estamos en buenos términos y nos queremos mucho ambos. No hubo terceros ni nada raro". G-plus

-¿Estaban conviviendo?

-Nos veíamos todos los días, pero seguíamos en casas separadas.

-En Los Ángeles de la Mañana contaron que te habrían visto besándote con otro hombre el sábado pasado. ¿Vos y Nico ya son libres de ver otras personas?

-Sí, somos libres, cada uno puede estar con quien quiera. Pero igual hasta ahora, yo por lo menos, no estuve con nadie.