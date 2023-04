Flor Vigna explicó por qué es demisexual, con Luciano Castro al lado

Cuando Flor Vigna se declaró demisexual en una entrevista armó un tremendo revuelo e hizo que muchos indagaran qué significaba eso, y la novia de Luciano Castro se explayó al respecto.

"Es entender la sexualidad desde el cariño, desde el ya conocer a una persona, y tal vez no desde una primera impresión", aclaró la actriz de El Divorcio a la salida del teatro.

A centímetros de donde realizaba la nota para Socios del Espectáculo estaba su novio, posando para fotos con los admiradores que lo esperaban en plena avenida Corrientes.

"Sería desde un vínculo en sí mismo, no desde una primera impresión. A mí me pasa más por otro lado, no como la gente que se enamora y ya", completó Flor Vigna.

LA ANTERIOR CONFESIÓN SEXUAL DE FLOR VIGNA SOBRE LUCIANO CASTRO

Ya en marzo del año pasado, Flor Vigna había lanzado otra estruendosa confesión sobre su sexualidad, en una combinación de palito a Nicolás Occhiato y elogio a Luciano Castro.

"Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía", reveló ante Infobae.

"La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico", continuó.

Al final, Flor Vigna fue contundente sobre Luciano Castro: "Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada".