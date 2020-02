Flor de la Ve se quebró al hablar de la relación con su hija: "La vida me regala momentos mágicos"

Florencia de la Ve es una estrella del espectáculo que brilla en cuanta producción ponga un pie. Pero al margen de ese lugar protagónico que tan bien le sienta, es una agradecida de la vida por la familia que formó con Pablo Goycochea, con quien tuvo a sus dos hijos, los mellizos Isabella y Paul.

Fue un momento muy especial que compartió con su hija de ocho años lo que la actriz quiso contar desde Mar del Plata en un móvil con Confrontados, por El Nueve. Un diálogo en el que venían hablando sobre el amor y la contención que le brinda su pareja y en el que terminó quebrada de emoción.

"Hoy me pasó algo hermoso que lo voy a compartir con ustedes. Hace días que mi hija me dice 'quiero aprender a coser', porque me ve con la máquina, que me traje a Mar del Plata", empezó a relatar Flor. Y siguió contando que le aconsejó a Bella arrancar por lo básico: el cosido a mano.

Asombrada por los avances que demostraba, la protagonista de La fiesta inolvidable le dijo a la nena de ocho años que ya estaba lista para debutar con la máquina.

"Yo empecé a coser con la máquina de mi mamá a esa edad. Para mí era una necesidad, porque cosiendo con su máquina sentía que estaba mucho más cerca de mi vieja, porque no la tenía", se emocionó Flor, que tenía apenas dos años cuando su madre murió.

Y concluyó, entre lágrimas: "Siento que poder compartir esto con ella es una bendición del cielo. Es lo más hermoso que me pasó en la vida, que me regala momentos mágicos como este".