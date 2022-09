Flor de la Ve se mostró conmovida a diez años de la muerte de Blanca Vicuña: "Yo la conocí, no lo puedo creer"

Flor de la Ve se mostró conmovida en Intrusos a diez años de la muerte de Blanca, la hija de Benjamín Vicuña y Pampita, quien falleció a los seis años de edad como consecuencia de una neumonía hemorrágica.

“Algo que me produce admiración de los actores en general es cómo ante situaciones espantosas de la vida que te toca afrontar, el trabajo es un lugar donde encuentran paz”, dijo la conductora.

Luego, continuó emocionada: “Benjamín después de lo que le sucedió con su padre eligió trabajar y nos contaba también del posteo, de lo que sucedió hace 10 años. Yo no puedo creer, yo la conocí a Blanquita”.

“Habría cumplido 15 años el año pasado, no lo puedo creer. Nadie podía creer que semejante tragedia podía llegar a suceder”, expresó Flor totalmente sentida en el programa de América.

FLOR DE LA VE HABLÓ DE SU PROFUNDA ADMIRACIÓN A PAMPITA

Flor de la Ve habló de su profunda admiración a Pampita en conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte de su hija con Benjamín Vicuña, Blanca.

“Lo que me pasa con Caro también, ella desde que falleció Blanquita siempre sube fotos y pone ‘siempre en mi corazón’”, comenzó diciendo la conductora.

"Yo me imagino a esta mamá, ¿cómo se sigue? Es de profunda admiración". G-plus

Entonces, Flor cerró en Intrusos con la voz quebrada: “Yo me imagino a esta mamá poniendo eso, ¿cómo se sigue? No me quiero ni imaginar, es de profunda admiración”.