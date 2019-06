Desde que Fabián Cubero (40) y Mica Viciconte (30) se pusieron de novios, las picantes chicanas y cruces mediáticos con Nicole Neumann (38) no cesaron. Esta semana, por caso, comenzó con una irónica respuesta de la top model, luego de que en Nosotros a la Mañana le preguntaran si considera que la pareja de su exmarido la copia en las producciones y las fotos que sube a Instagram.

"Me da gracia cómo generan contenido de la nada". G-plus

"A mí de última no me jode, ni de esta persona ni de nadie. Sé que empecé a los 12 años y soy un referente para un montón de chicas. Cuando te copian, habla bien de vos", dijo Nicole, jugando con la picardía.

Al tanto de la nueva polémica, el futbolista de Vélez fue abordado por el notero de Pamela a la Tarde y desestimó por completo que Viciconte imite a Neumann.

"Los que estamos en el medio, y los que ven las producciones que se hacen, vemos que son todas iguales... Mica no busca parecerse, para nada. Todos somos distintos". G-plus

-En las redes sociales comparaban las fotos de Mica con las de Nicole, como que Mica busca parecerse o imitar a Nicole... ¿Qué pensás?

-Me da gracia cómo generan contenido de la nada. Los que estamos en el medio, y los que ven las producciones que se hacen habitualmente, vemos que son todas iguales... Las poses que hacen (las mujeres) son las que hacen las modelos y en cualquier producción que vos veas van a ser siempre las mismas. Si te ponés a buscar, vas a encontrar fotos de cualquier chica, que esté haciendo una gráfica, con las mismas poses.

-Por la personalidad de Mica, ¿ella no busca parecerse a nadie?

-No, para nada. Eso fue más generar un contenido, por parte del periodismo para tener algún tema... Alguien puede tener algún referente, de ahí a imitarlo, no. Todas las personas son distintas. Todos somos distintos.

Escuchando con atención la nota de Cubero desde el estudio de Pamela David, Viciconte sentenció: "No me molesta (lo que digan)... No es que me copio de algo, no tengo la necesidad. Cada uno tiene su perfil. Yo tengo un perfil más deportista. Somos diferentes".

