Firme consejo de Santiago del Moro a los participantes de Gran Hermano sobre los gritos de afuera: "Está en ustedes si le quieren hacer caso o no"

Luego de que se escucharan muchos gritos del afuera, los cuales lograron desestabilizar a los participantes de Gran Hermano 2022, Santiago del Moro optó por darles un firme consejos a los hermanitos en vivo.

“¿Me están escuchando todos? Chicos, les quería decir algo desde el otro día. Lo pueden tomar o dejar porque esto se ha visto en las diferentes ediciones de Gran Hermano acá y en el mundo”, comenzó diciendo el conductor del reality de Telefe a los chicos.

“Todo lo que venga de afuera en cuanto a gritos, lo pueden tomar o lo pueden dejar. Lo digo porque constantemente, a medida que van avanzando las semanas, se grita mucho. Está en ustedes si le quieren hacer caso a lo que venga de afuera o no”, agregó.

Y cerró, contundente: “Digo esto porque hay muchas cosas que se pueden decir que son ciertas y otras que los puede estar condicionando en su juego. No todo lo que viene de afuera es cierto. Es como cuando uno lee, que sabe leer entre líneas. Todo lo que escuchen de afuera, procésenlo, háblenlo entre ustedes, pero la única verdad es la que ustedes viven ahí adentro”.

PROFUNDO ANÁLISIS DE SANTIAGO DEL MORO EN LA RECTA FINAL DE GRAN HERMANO 2022

Si bien todavía quedan muchas galas para conocer quién se alzará con el título de campeón de Gran Hermano 2022, los participantes empiezan a sentir los nervios y la adrenalina de la recta final. Y Santiago del Moro también.

Así lo compartió el conductor en el reality de Telefe: “Saben que este programa, si Dios quiere, dentro de poco va a llegar a la final. No falta tanto tampoco”, comenzó diciendo Del Moro, mientras los presentes en la tribuna demostraban su descontento porque este ciclo llegue a su fin.

“Fue un arduo recorrido este, chicos, y he puesto mi vida como todos ustedes, y ni hablar de los chicos, en este programa que no es uno más”, agregó el presentador, volcando sus sentimientos ante las cámaras. Y cerró, a flor de piel: “Gran Hermano es un programa que para los que no estamos en la casa, te mete y uno se identifica con los jugadores”.