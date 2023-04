La firma, el exitoso concurso musical, lanzó los tres capítulos finales

La firma, la primera serie sobre un concurso de música latina en Netflix con los artistas mundiales Rauw Alejandro, Tainy, Yandel, Nicki Nicole y el magnate del entretenimiento Lex Borrero, lanzó los tres episodios finales con gran revelación del artista que recibirá "la firma".

Los tres últimos episodios cuentan con algunos de los principales artistas del mundo, incluyendo a Will I Am, Luny Tunes, Nely el Arma Secreta, Elena Rose, Albert Hype, Jota Rosa, The Rudeboyz, Gaby Morales y Caleb Calloway.

La serie original de competición musical culmina con los finalistas de México, Chile, Colombia, República Dominicana, Argentina, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos, quienes viajaron a Miami en busca de la oportunidad de asegurar un contrato discográfico con los incubadores de talento más innovadores y disruptivos en la música, NEON16.

CÓMO SERÁ EL CAPÍTULO FINAL

El episodio final revelará al ganador, premiado con “La firma", un contrato discográfico exclusivo con NEON16 y sus fundadores Lex Borrero y Tainy.

Como artistas de máxima prioridad para el sello discográfico, NEON16 continuará desarrollando la carrera artística del ganador después de que se emita el episodio final con el lanzamiento inmediato de 4 canciones.

Después de cada episodio, la música presentada estará disponible para descargar junto con un playlist original llamada “La firma”. El playlist incluirá canciones de todos los invitados, jueces y los cuatro finalistas finales de la serie.