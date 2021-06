Filoso análisis de Jimena Barón sobre la performance del Polaco junto a Silenzi en La Academia: "Barby no se merece estar como un florero"

Luego de quedar a un paso de ser eliminados de La Academia de ShowMatch (ya que el jurado decidió que Cucho Parisi sea el primer eliminado del certamen), el Polaco y Barby Silenzi volvieron a presentarse en la pista. Pero al ver la perforamnce que presentó la pareja, Jimena Barón fue muy tajante con su devolución.

Tras dejar en claro el talento que tiene la dupla, Jimena no aprobó el rol de Silenzi en la imitación que el artista hizo de Marc Anthony: “Hay algo de Barby que está como apagado, y no siento que sea su culpa. Está en un lugar que no se merece, ni como tu mujer, ni como figura que viene acá con vos. Barby no es ‘la bailarina del Polaco’, sino que ya tiene un nombre, una carrera, y merece ese lugar en las coreografías”, expresó, dirigiéndose al músico.

“Estar como un florero girando arriba de un piano, Barby Silenzi no se lo merece. Esa es mi opinión. Acá la veo como frustradita, bailando preciosa, pero como le está costando y tiene que costar. Te vi con carita de frustrada como ‘bueno, me dieron este personaje’ y vos tenés que protagonizar más con el Polaco”, agregó, tajante.

"Polaco, Barby está en un lugar que no se merece, ni como tu mujer, ni como figura que viene acá con vos. Ella no es ‘la bailarina del Polaco’, sino que ya tiene un nombre, una carrera, y merece ese lugar en las coreografías". G-plus

Y cerró con un consejo para el equipo, a quien puntuó con un 6: “Este no es un programa para venir enojado o con poca paciencia. Acá tenés que venir a jugar. Les recomiendo más alegría y que pongan el ojo en laburar porque lo pueden hacer. Ustedes pueden mucho más. Voy a subir un punto porque sos un excelente cantante pero no me encantó lo que hicieron hoy”.