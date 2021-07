Filosa teoría de Cinthia Fernández sobre la cena íntima de Luciana Salazar con Baclini: "Es toda una movida de ella porque Redrado no se lo fuma a Martín"

A fines de 2019, la relación de pareja de Cinthia Fernández y Martín Baclini llegó a su final. Sin embargo, en el transcurso del noviazgo, la panelista apuntó más de una vez contra Luciana Salazar, a quien acusó de "bebotear" al empresario rosarino y generar cortocircuitos con su pareja.

A un año y medio de tomar un camino diferente al de Baclini, Cinthia logró armonizar su vínculo con su ex, pero no se olvida de los sinsabores que vivió, según sus palabras, por culpa de Luli, de quien opinó sin filtro en LAM, tras su reciente cena con Baclini, un conocido restaurante de la Costanera.

"Yo no me la fumo a Luciana Salazar, pero quiero hablar más calma, porque siempre hablo como alterada de esta chica. No me la fumo porque me la hizo parir durante mi relación con Martín. Y no la voy a bancar, sí, mezclo lo personal con mi trabajo. Me pareció raro y me da lástima Martín, no sé si Martin es inocente o bobo, pero quiero creer que es inocente”, comenzó diciendo Fernández, siempre filosa, sobre la cena íntima que no tardó en resonar en los medios.

"Martín Baclini no me llamó para avisarme de la cena, me llamó cuando salieron las fotos. Es obvio que las fotos las entregó ella. Lo llamó a Lussich". G-plus

Con información de primera mano en su poder, Cinthia agregó: "Dos horas antes de juntarse, yo hablé con Martín, porque él no quería que yo quede en el medio de nada. No me llamó para avisarme de la cena, me llamó cuando salieron las fotos. Es obvio que las fotos las entregó ella. Lo llamó a Lussich, diciéndole 'ay, me pasó a buscar...'. Que no la pasó a buscar. Luciana es mitómana".

"Esta es toda una movida porque Redrado siempre lo tuvo acá (en la garganta) a Martín Baclini. No se lo fuma. Cuando ellos se separaban, en el 2015, Redrado pensó que ella se acostaba con Martín". G-plus

En su visceral arremetida, Cinthia sacó a la luz su personal y picantísima teoría sobre el accionar de Luciana, en el que puso en escena a Martín Redrado: "Esta es toda una movida porque Redrado siempre lo tuvo acá (en la garganta) a Martín Baclini. No se lo fuma. Cuando ellos se separaban, en el 2015, Redrado pensó que ella se acostaba con Martín".

Lejos de poner un punto final a su fuerte declaración, Cinthia Fernández agregó: “Cuando ellos iban y venían, que tenían crisis en el 2015, que también apareció Pérez Companc en el medio, que no sabemos si él fue el amante o no. Ella siempre ponía iniciales. El tema fue que ellos (Luciana y Pérez Companc) se conocen por Martín (Baclini), que era el mejor amigo de Martín. Entonces, Redrado no se fumaba ni a Pérez Companc ni a Martín porque pensaba que se encamaba con los dos".