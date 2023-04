Fernando Carrillo quedó eliminado de El Hotel de los Famosos 2: el llanto de Damián Ávila tras vencerlo

Luego de haber vencido a sus contrincantes en varias galas de El Hotel de los Famosos 2, finalmente Fernando Carrillo quedó eliminado del programa después de haber atravesado un difícil desafío con Damián Ávila.

Pese al resultado, Damián no pudo evitar quebrar en llanto por la eliminación de su amigo: “No estoy pensando en la plata, en lo que va a pasar. Estoy pensando en que no va a estar más Fer, y lo voy a extrañar un montón”, atinó a decir con lágrimas en los ojos.

“Es una persona a la que quiero un montonazo, me duele que se vaya y que sea yo el que lo tenga que sacar de acá”, agregó, dejando en claro que el actor fue uno de los concursantes con quien más afinidad tuvo dentro del programa de eltrece.

Por su parte, Carrillo se despidió con una filosa frase dedicada a Sebastián Cobelli, Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi: “Finalmente se les hizo al nefasto ‘Eje del mal’ sacarme, me agotaron durante toda la competencia. Me ganó el rey heredero, el más fachero. Ustedes saben cómo fue”.

DELFINA GEREZ BOSCO CONTÓ CÓMO VIVE SER LA ÚNICA MUJER EN LAS INSTANCIAS FINALES DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

En medio de las instancias finales para que se conozca quién será el gran ganador de El Hotel de los Famosos 2, Delfina Gerez Bosco habló con Carolina “Pampita” Ardohain, Chino Leunis y el resto de sus compañeros sobre cómo vive ser la única mujer en esta instancia del certamen.

“Delfi, sos la única mujer sobreviviente de esta historia. ¿Cómo la vas llevando? ¿Cómo vas fusionando con el resto de tus compañeros?”, fue la pregunta con la que el conductor quiso ahondar más en cómo se siente Delfina.

Fue entonces que la concursante se sinceró: “Yo creo que soy la que más aguantó porque soy bastante ‘varonera’ en algunas cosas. No sé usa más esa palabra, ¿viste? Yo me llevo bien con los chicos, y los chicos me toman como uno más”.

"Al ser la última chica en pie, en esta parte de la final", dijo a lo último, a solas frente a las cámaras, feliz de todo lo que logró hasta ahora en el programa.