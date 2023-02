Fede Barón y Yasmín Corti, cada vez más cerca en El Hotel de los Famosos 2: "Ella es divina y tenemos buena onda, por ahora hasta ahí"

A poco de que Yasmín Corti ingresara a El Hotel de los Famosos 2, la participante se mostró muy compinche con Fede Barón. Y lejos de que esto pase por alto para ella, Mimi Alvarado encaró a los jóvenes sobre este llamativo vínculo que nació en el reality de eltrece.

El primero es compartir sus sentimientos fue el hermano de Jimena Barón, que ya había mantenido un affaire con Marian Farjat: “No pasó nada entre ella y yo. Con Yas tengo la mejor, me parece divina y es una especie de Julia Roberts en la película Durmiendo con el enemigo. Tenemos buena onda y nada más, hasta ahí. Por ahora, hasta ahí”, remarcó.

Por su parte, Yasmín se dio cuenta de las dudas de Mimi: “¿Qué me querés sacar? Estás desde anoche que tenés algo… No tengo nada nuevo para decirte. No pasó nada de la índole que estás pensando”.

Más sobre este tema Yasmín Corti, la ex de Nicolás Cabré, es la nueva participante de El Hotel de los Famosos 2: "No puedo creer que estoy acá, ¿esto es real?"

“Yo entiendo que cuando ven a dos personas charlando, por ahí hay especulaciones. Mimi me pregunta qué me pasa con Fede”, se confesó Corti. Y cerró, sincera con la novia de Luciano “El Tirri”: “Si pasa algo con alguien yo te voy a contar. Antes que eso, no inventes”.

Más sobre este tema Desconsolado llanto de Marian Farjat tras quedar eliminada en El Hotel de los Famosos 2: "Les pido disculpas si los volví locos en la convivencia"

MIMI ACUSÓ A YASMÍN CORTI DE ROBARLE SU DELANTAL EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

A poco de que Yasmín Corti se sumara a El Hotel de los Famosos 2, Mimi Alvarado reveló no tener los mejores recuerdos de la bailarina debido a una vieja disputa que la enfrentó tiempo atrás. Y lejos de que conciliar una tregua, la relación parece empeorar con el correr de los días.

Así quedó reflejado en una charla que mantuvo Mimi con Yasmín después de haber llegado tarde a su trabajo como staff: “Alguien me robó mi delantal y no me quisieron dar uno nuevo”, comenzó diciendo la pareja de Luciano “El Tirri” a Gabriel Oliveri.

Fue entonces que la concursante apuntó sin filtro con Yasmín: “¡Están desapareciendo los delantales! Llegó la chica, esta hermosa, Yas, y yo creo que el delantal que tiene puesto es mío. Hay una cleptómana acá”. Y Yas cerró, visiblemente enojada con esta acusación: “Para mí, este es mío, porque el que yo tenía me lo sacaron”.