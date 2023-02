Fede Bal habló de las burlas que recibe en las redes por sus escándalos: "Lo hablo en terapia"

El primer escándalo de 2023 es sin duda el protagonizado por Fede Bal y la filtración de sus chats donde confirmaba sus infidelidades a Sofía Aldrey. El actor, que había hablado de si piensa recurrir a la Justicia, habló de su malestar por las burlas que recibe en las redes, con la aparición de memes e incluso remeras que lo tienen como protagonista.

“No quiero hablar. Mirame. ¿Somos amigos?”, le dijo a Pablo Layus en una nota para Intrusos que dio desde Carlos Paz cuando fue a ver Sex.

“La gente siempre se ríe de lo que me pasa, hacen memes. Me parece que va por eso ese lado y no pasa nada”, señaló, visiblemente incómodo por lo que ocurrió tras el escándalo.

"Una parte es privada y otra que es pública con los memes que la gente lo disfruta y lo consume. Entiendo que es parte de lo que yo seré. No sé". G-plus

FEDE BAL CONTÓ SI LE MOLESTAN LOS MEMES QUE APARECIERON TRAS SUS INFIDELIDADES A SOFÍA ALDREY

Cuando le preguntaron al hijo de Carmen Barbieri si le molestaba todo lo que daba que hablar en Twitter, se mostró cuateloso y reconoció que hoy se apoya en la terapia. “En privado después te cuento”, aseguró.

“Una parte es privada y otra que es pública con los memes que la gente lo disfruta y lo consume. Entiendo que es parte de lo que yo seré. No sé”, expresó.

“Eso lo hablaré en terapia, pero es una parte que es televisiva que trato de manejarla como puedo. También hay una parte personal que también trato de manejarla como puedo”, reconoció.