Facundo Arana compartió sus chats íntimos con Romina Gaetani: "Es hermoso lo que me escribiste"

En 2014, Facundo Arana y Romina Gaetani debutaron al frente de Noche y día, una tira policial en cuyas grabaciones habrían tenido serios encontronazos según contó ella en LAM la semana pasada, y el galán respondió con una serie de chats en los que se los ve muy amistosos.

En la edición de LAM de este lunes, Yanina Latorre reveló que el actor no quiere hablar del tema, al tiempo que evalúa una serie de acciones judiciales basadas en una serie de chats que mantuvo con la actriz y que compartió con la panelista.

Los mensajes se remontan a abril de 2019, cuando Gaetani estrenó un tema musical de su etapa como cantante y él la felicitó. “Vas a ganar todos los premios del mundo. Sos de otro nivel Romi preciosa. Solo sabé que lo que te decía del suicidio era chiste”, se pudo leer.

Más sobre este tema María Susini defendió a Facundo Arana: "Puede golpear una mesa si está enojado, pero no es violento"

EXHIBIERON CÓMO ERAN LOS MENSAJES ENTRE ROMINA GAETANI Y FACUNDO ARANA

“Quedate en la Tierra volando fuerte como hacés. La canción es un fuego y tu interpretación, todos los fuegos juntos. ¡Me encantooo!”, agregó el actor junto a emojis de aplausos. “Hola Cachirulo, hablo porque si no, tardo un huevo. Lo presenté en Youtube para subirlo a las redes”, le explicó ella.

“Gracias, es hermoso lo que me pusiste. Te quiero. Dale, veámonos. Yo estoy tranca la semana que viene”, le agregó Romina, a lo que Facundo le ofreció compartir el video en sus redes sociales para lograr una gran difusión, antes de enviarle un nuevo mensaje escrito.

“Me quedo con la felicidad de ver que hiciste lo que dijiste que harías. ¡Y viviste! No es chisste. Mandame el video que lo subo a mi Instagram. Estoy orgulloso. Estoy contento, Romi. ¡Quedó increíble! Me voy a Instagram a recomendarte.

Más sobre este tema Fuerte acusación de Maju Lozano contra Facundo Arana: "Yo temblaba"

A continuación, se pudo ver que Facundo le envió el texto que iba a compartir en el repost del video del tema De una pasión, que Gaetani estrenó el 25 de abril de 2019.

“Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio Arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva… De verdad era mucho. Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis o Amy. Ni menos ni más. Pero de acá...”, dice el primer párrafo, en el que compara a Gaetani con cantantes que fallecieron por consumo de estupefacientes o alcohol.

"No creo que le guste lo que escribo, pero al cara (sic)… Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre, pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico... Pero te quedaste", agregó Arana en un posteo que finalmente borró.

La reacción de la cantante fue una foto de ella en la que se la ve con un gesto que aúna sorpresa y risas. “Él entendió que esa foto era algo como ‘qué bueno’ le mandó un corazón y le puso un emoji de corazoncito y le dijo que estaba contento”, agregó Yanina Latorre explicando el chat.