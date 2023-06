Explosiva reacción de Silvia D'Auro en plena guerra de Morena Rial contra Jorge

Las constantes declaraciones explosivas de Morena Rial contra su padre adoptivo, Jorge Rial, impactaron de lleno en Silvia D'Auro, quien se desahogó con su entorno.

"Está harta de este tema", afirmó Estefanía Berardi sobre la exesposa del conductor de Argenzuela.

"No quiere aparecer. Ya bastante mal la pasó ella y todo su entorno", replicó la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) las explicaciones que deslizaron los allegados a D'Auro.

Más sobre este tema Morena Rial contó cómo Silvia D'Auro la atormentaba con el peso y su cuerpo

Ahí, Estefanía Berardi aclaró el motivo por el cual Silvia D'Auro no se defiende de las duras acusaciones que le hicieron en el último tiempo tanto Morena como Jorge Rial: "Ella no quiere hablar en público por miedo a las represalias. Por eso no vuelve al país".

"Ella no quiere hablar en público por miedo a las represalias. Por eso no vuelve al país". G-plus

LA VIDA DE SILVIA D'AURO TRAS DIVORCIARSE DE JORGE RIAL Y ALEJARSE DE SUS HIJAS

A casi una década de consumado el divorcio de Jorge Rial, la realidad es que Silvia D'Auro desapareció de los medios y también de la vida de Morena y Rocío, las hijas que adoptó de niñas junto al periodista.

Más sobre este tema Morena Rial chicaneó súper ácida a Silvia D'Auro en vivo por las infidelidades de su papá Jorge

"Está viviendo en Uruguay de rentas, porque quedó muy bien después del divorcio de Jorge", comentó Estefanía Berardi.

"Está viviendo en Uruguay de rentas, porque quedó muy bien después del divorcio de Jorge", comentó Estefanía Berardi. G-plus

"Tenía pensado volver a Argentina, pero la verdad es que con todo esto lo está retrasando", continuó.

Más sobre este tema Rocío Rial le hizo una contundente advertencia a su hermana Morena: "No importa cuánto perdón pidas"

"La están buscando todos, le están escribiendo por todos lados", cerró Estefi sobre cómo la afecta a Silvia D'Auro la guerra entre Morena y Jorge Rial.