La ex de José "El Principito" Sosa advirtió fuerte a Camila Homs: "Viví un terror, la pasé mal"

Carolina Alurralde, la expareja de José "El Principito" Sosa, opinó sobre el incipiente romance del futbolista con Camila Homs, a quienes se los vio a los besos en un boliche.

"Él me bajó a tierra, mucho, ya le presentó a Camila a mis hijas y deben tener un vínculo muy lindo... Si me pidiera un consejo, Camila, le diría que no lo conozco, hoy es él y conmigo era otro, hoy es una persona totalmente distinta a lo que era", afirmó, contundente, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En este contexto, relató lo infeliz que fue mientras estuvo en pareja con Sosa. "Viví un terror y es horrible, la expresión es el mejor modo para describir una relación; yo la pasé mal y nunca me preguntó qué hacía, nunca le interesó lo que yo hacía y yo a él siempre lo banqué", sentenció, visiblemente afectada.

QUÉ DIJO LA EX DE JOSÉ SOSA SOBRE SU ROMANCE CON CAMILA HOMS

La mujer admitió que la sorprendió la relación de José con Camila.

"Yo le deseo lo mejor y está todo bien, especialmente por mis hijas, para que vean eso; me sorprendió que empiece una relación y verlo de esa manera", dijo sobre el video de su ex a los besos con la modelo.

Y reveló que se puso en contacto con él. "Es más, hasta le dije que si quería le regalaba a su novia Camila un perrito, porque me regalaron dos, desde la ironía se lo dije", cerró, indignada.