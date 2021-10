Esteban Lamothe confirmó su separación de Katia Szechtman: "No pudimos salvar la pareja; eso es muy triste"

A días de haber revelado que ya no estaba conviviendo con Katia Szechtman pero que aún seguían en pareja, Esteban Lamothe confirmó su separación y además de remarcar que se dio en buenos términos contó que ambos están muy tristes.

"Estamos separados con Katia, estoy separado y te doy la primicia. La relación con ella fue muy buena, me dejó un montón de cosas; empezó con bastante perfil bajo y la mantuvimos así todo lo que pudimos", contó en actor en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En la misma línea, remarcó que ambos estuvieron de acuerdo con la decisión y que hasta último momento intentaron "salvar" su vínculo.

"Me parece que este desarme de la relación va a ser igual. No voy a dar ningún detalle de nada. Nos separamos con amor y con dolor. De común acuerdo. Intentamos salvar la pareja pero no pudimos. Y eso es muy triste... Estamos los dos atravesando un momento de mucha tristeza, digiriendo esto. No hay mucho más para contar”, sumó, visiblemente angustiado.

Además, antes de cerrar contó que se separaron hace algunas semanas pero que él estaba tratando de resguardar a la actriz de la prensa porque, a diferencia de él, su perfil es más bajo y la incomoda la exposición en los medios.

"Esto de la separación fue hace un par de semanas. Hay separaciones que duran mucho tiempo. La gente quiere saber si te separaste. No podes transmitir tu separación en vivo. Ella no está acostumbrada a que la encaren, la exposición, no es una piba que esté acostumbrada a eso... No hay nada para contar. No es que estamos con algún famoso o famosa. Es una separación muy triste, nada más”, sentenció el actor de La 1-5/18 (eltrece) que hace un tiempo tuvo que desmentir el rumor de romance que lo vinculaba sentimentalmente con Ángela Leiva, su compañera de ficción.