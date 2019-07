En un año de mucho crecimiento profesional y reconocimiento por su trabajo en la ficción éxito de eltrece, Argentina, tierra de amor y venganza, Delfina Chaves (23) no ocultó su sorpresa y su enojo al verse en la tapa de la revista Caras, tras manifestar que no dio ninguna entrevista.

"Le agradezco a revista Caras por el espacio, pero yo nunca hice con ellos ninguna nota, que ahora pusieron de tapa. No me hago cargo de nada de lo que dicen que dije". G-plus

"Delfina Chaves: la elegida", reza el titular de portada. Y la bajada anticipa el contenido de la nota: “La actriz, hermana de Paula Chaves, protagoniza la ficción televisiva más exitosa Argentina, tierra de amor y venganza. A los 23 años vive sola, hace terapia y no tiene pareja. Asegura que tuvo una infancia difícil y que ella misma es su máxima obsesión".

Molesta con el semanario, la joven actriz arremetió sin dudar en Twitter: "Le agradezco a revista Caras por el espacio, pero yo nunca hice con ellos ninguna nota, que ahora pusieron de tapa. No me hago cargo de nada de lo que dicen que dije, que por supuesto, está todo sacado de contexto", escribió Delfina, aclarando de antemano que no dio dicha nota.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!