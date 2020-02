El enojo de Cinthia Fernández con las 'Incorrectas' por dudar de la sexualidad de Baclini: "Me mata la caradurez"

Las últimas declaraciones de Cinthia Fernández sobre Luciana Salazar, asociadas a su rol como madre y al vínculo que mantiene con Martín Baclini, la colocaron bajo la lupa de Moria Casán y sus picantes panelistas. El martes 28, Celina Rucci, Carolina Papaleo, Sofía Zámolo, Natalie Weber, Silvina Escudero y Floppy Tesouro cuestionaron la veracidad de la relación amorosa entre Cinthia y Martín, y pusieron en duda la sexualidad del empresario.

"¿Baclini tenía un contrato económico con Cinthia Fernández?", disparó Weber, en pleno debate. Y Zámolo acotó: "Cuando hablan de que podría ser el próximo Ricardo Fort puede ser porque quiere producir obras. A mí no me consta de que haya estado con alguien... A mí la sexualidad de cada uno no me interesa".

Al ver un pequeño resumen de Incorrectas, Fernández les contestó, enojadísima: "¡Me mata la caradurez! Zámolo y Rucci son las peores. Cuando Sofía era lo novia de Hoppe trataba mal a todo el mundo. Ella entraba a Ideas del Sur como oliendo popó. ¡Y no la vayas a tocar! Era una estrella”, comenzó diciendo Cinthia, parada en el centro del estudio de LAM y mirando a cámara.

"Martín no es gay, y si fuera, ¿qué? Lo tratan como si fuera... ¡Se han comido cada cosa ustedes por placer… Yo estoy enamorada. No necesito que me mantenga nadie". G-plus

Luego fue por más contras las "vayainas": "A veces parezco boluda, pero de boluda no tengo un pelo. Y no necesito que me mantenga nadie, laburo solita desde los 15 años. No sé si ustedes saben, porque algunas de ustedes sí fueron mantenidas, y por elección. Yo estoy con un hombre porque quiero. Aparte (Martín) estuvo con muchas mujeres".

En ese punto del descargo, De Brito señaló: “¿No es gay?”. Y Fernández aseguró: "No, y si fuera, ¿qué? Lo tratan como si fuera... ¡Se han comido cada cosa ustedes por placer! Yo estoy enamorada".