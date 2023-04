El emotivo mensaje de Bizarrap tras su espectacular show en Buenos Aires: "Empezó como un sueño"

Bizarrap, el productor argentino actualmente más reconocido, tanto en su país como en el exterior, brilló el 20, 21 y 22 de abril con su espectacular show en el Hipódromo de Palermo.

Muy contento por la respuesta del público, que disfrutó del BZRP Live Tour, el artista que produjo los hits de legitimados cantantes como Shakira, Duki y Quevedo, les agreció a sus fans mediante un conmovedor mensaje.

"Empezó como un sueño, siguió como una idea, se transformó en proyecto y se hizo realidad. Nada hubiera sido posible sin el trabajo incondicional de todo el equipo, del primero al último".

"Y nada hubiera tenido sentido sin ustedes: mi público, los que pudieron estar presentes y los que me acompañaron a la distancia. Recibí mucho cariño en estos días y quiero agradecerles por eso. Un especial agradecimiento a los que me hacen el aguante desde el principio y siguen hoy acompañándome", expresó, muy agradecido, al pie de las fotos que lo muestran en el escenario rodeado de miles de personas.

LA PROFESORA DE PIANO DE BIZARRAP REVELÓ CÓMO FUERON LOS COMIENZOS DE SU CARRERA

“No es fácil entender a una persona que quiere estudiar música, entenderla. (Dijo) ‘En realidad quiero hacer música electrónica y ser DJ’, tenía como todo desarmado en la cabeza. No lo entendí de una”, confesó la profe.

Juliana contó que las clases transcurrían con normalidad hasta que un día el joven le llevó sus bandejas. “Ahí le dije ‘Ahora me vas a enseñar vos, yo te enseño las teclas, vos enseñame otra cosa, si querés’. Después me trajo la computadora, me trajo la casa acá”, recordó.

Asimismo, la docente reveló que juntos, y con paciencia, ambos se dedicaron durante algún tiempo a explorar cómo funcionaban los programas de grabación de música, que fue la génesis de la carrera del joven.