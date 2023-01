La emoción de Dominique Metzger tras recibir el llamado de Santo Biasatti por su conducción en Telenoche: "Me dijo que estaba feliz"

Luego de conocerse que Dominique Metzger estará al frente de la conducción de Telenoche (junto a Nelson Castro), la periodista contó que recibió el llamado de Santo Biasatti, uno de los históricos presentadores del noticiero.

“Me llamó Santo Biasatti, a quien amo profundamente. Me dijo que estaba feliz. Él es una persona que le cuesta transmitir sus emociones, pero lo transmitió tan amorosamente”, reveló Dominique en Por si las moscas, el ciclo que se transmite por La Once Diez.

“Me dijo que le daba mucha felicidad y que ha sido una preciosa decisión que han tenido desde el canal, y que nos auguraba lo mejor”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “También dijo que se sentía muy orgulloso de mí. Eso me dio mucho orgullo a mí”.

DOMINIQUE METZGER HABLÓ DE LAS CONSTANTES AGRESIONES QUE RECIBE SOBRE SU CUERPO

Dominique Metzger habló en Telenoche de las agresiones que recibe por su cuerpo en las redes sociales y cuánto la afecta los mensajes de los haters.

“Es todo un tema la verdad las redes sociales, a nosotros nos pasa, a mí me pasa todo el tiempo y la gente es muy hiriente en esta cuestión”, dijo la conductora.

Entonces, Dominique aprovechó el medio para llamar a la reflexión: “Tienen que saber que nosotros somos personas, tenemos nuestros días buenos y malos”.

Dominique Metzger contó en Telenoche qué le dicen los haters: “‘No me gustó como estas’, me dicen y duele, no hace falta que te digan una agresión innecesaria”.