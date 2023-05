"Le dijeron obesa": revelan el fuerte antecedente a la pelea entre Mar Tarrés y Pampita

Mar Tarrés y Pampita se enfrentaron luego de que la modelo expusiera la negativa de la conductora a firmar una petición solidaria para colaborar con el bienestar y la salud de los animales en situación de vulnerabilidad.

En medio del escándalo, Juan Etchegoyen recordó los fuertes dichos de la modelo, quien aseguró que cuando asistió a Pampita Online, programa de la conductora, la pasó pésimo.

"A la cordobesa le dijeron obesa en el programa de Pampita y ella no hizo nada, quizás ni se enteró Caro, pero Mar la pasó extremadamente mal en Pampita Online". G-plus

"A la cordobesa le dijeron obesa en el programa de Pampita y ella no hizo nada, quizás ni se enteró Caro, pero Mar la pasó extremadamente mal en Pampita Online, acá busqué el archivo para contarte todo con lujo de detalle, es escandaloso lo que Mar dice que vivió en su momento en el canal NET. Ese día la actriz se fue llorando del programa de Pampita", rememoró Juan Etchegoyen en Mitre Live.

EL TESTIMONIO DE MAR TARRÉS TRAS HABER ASISTIDO AL CICLO DE PAMPITA

"Estábamos en maquillaje hace mucho cuando recién empezaba el programa. Estaban todas las chicas panelistas y Puli Demaría. Ellas no sabían quién era yo, yo venía del interior y nadie me conocía de Buenos Aires. Y Puli se da cuenta de que yo era la invitada del día y me dice ‘vos sos Marta, la que es modelo de talla grande. ¿Vos sos obesa no?", dijo Juan sobre lo que reveló Mar en aquella charla que se hizo el 16 septiembre de 2021.

"Entonces se escuchó un silencio en todo el camarín y yo le digo lo que se ve no se pregunta. Se escuchó un silencio y cuando bajo al piso, la productora me deja detrás de cámara...".

"Rocío dijo ‘no sabés que gracioso, Puli le preguntó si era obesa' y se empezaron a reír", había contado Mar, muy triste, en ese momento.