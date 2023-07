El descargo de Lucas Benvenuto tras sus repudiables frases contra Florencia de la Ve: "Quiero pedir disculpas"

La indignación de Lucas Benvenuto por la participación de Jey Mammon en los Premios Martín Fierro 2023 hizo que desde un vivo de Instagram cuestione con agraviantes y transfóbicos dichos a Florencia de la Ve. Ahora, se retractó.

El patinador se indignó por la entrevista que la conductora de Intrusos tuvo con el exconductora de La Peña de Morfi, habló de su genitalidad y tras el repudio que generó, se disculpó e intento explicarse.

“Quiero pedir disculpas de algunas cosas que dije. Con Flor de la Ve me expresé mal y de ningún modo quise ser discriminativo. Quiero aclarar mis dichos y mis convicciones. Ella decidió ser mujer y yo lo respeto, lo acepto, y naturalmente no tengo ningún tipo de reparos contra nadie que integre el colectivo LGBTI+”, aseveró.

Foto: Instagram

LUCAS BENVENUTO SE DISCULPÓ CON FLORENCIA DE LA VE TRAS SUS TRANFÓBICOS DICHOS

“Simplemente quise decir que (aunque lo hice de muy mala manera y me disculpo por eso) que en mi sentir y según mi experiencia, Flor no tuvo las agallas y el coraje necesario para empatizar genuinamente, más allá de su género de nacimiento o el que ella decidió. Quise decir que es algo que trasciende la condición sexual, de identidad o género. Que es una cuestión de esencia humana”, explicó.

“Lamento haberme expresado mal. Aún en las condiciones emocionales en las que estoy, es mi obligación ser más cuidadoso. También quiero disculparme con la prensa. Yo no soy quién para decirles cómo hacer su trabajo o para calificarlo. Necesité en un muy mal momento expresar el dolor que ciertas cosas me causan y no lo hice del mejor modo. Hay veces que no puedo más, perdón”, continuó.

Para el final, fue más allá y habló de su historia personal. “Mis más sinceras disculpas a todxs los que hayan podido sentirse mal y a todos les agradezco por comprender”, dijo. “Ojalá me pidieran perdón a mí también por todas las barbaridades/ atrocidades que tuve que escuchar la semana pasada, pero sé que es algo que nunca va a pasar. Saludos”, concluyó.

