Desaforado grito de Donato de Santis al escuchar a una participante de MasterChef: "¿Cómo vas a hacer una cosa así?"

Lejos de ocultar sus sensaciones al escuchar el plato que Silvana Díaz pensó preparar para deleitarlo tanto a él como a Germán Martitegui y Damián Betular, Donato de Santis sorprendió a todos al poner el grito en el cielo en MasterChef.

Antes de hablar con el chef, la concursante se sinceró ante las cámaras: “El hígado mucho no me gusta. Pero por una cuestión de salud y porque también es muy bueno comerlo, hay que darle una reversión y una vuelta de tuerca para comerlo”.

Luego, se dirigió hacia Donato: “Quiero hacer unos bastones de hígado que los voy a freír”, atino a decir. Pero De Santis la interrumpió con exagerados movimientos de cabeza que dieron cuenta de su reacción: “¡Ay no, no, no, no! ¿Cómo vas a hacer una cosa así? ¡Por favor!”.

“Tenés dos opciones. O hacés tu plato o pensá bien lo que yo te voy a decir. Primero, con el hígado hacés rebanadas del tamaño de un dedo, vuelta y vuelta en aceite de oliva con algo de aromáticas y punto”, cerró el jurado, aconsejando a Silvana.

WANDA NARA SE TENTÓ CON DULCE DE LECHE Y LE MANCHÓ LA CARA A UNA PARTICIPANTE DE MASTERCHEF

Divertida como se suele mostrar en cada emisión de MasterChef, Wanda Nara no pudo resistirse a la tentación de probar dulce de leche de un enorme pote que había en el estudio… ¡y una participante terminó con la cara toda manchada!

“Es un montón de dulce de leche para ellos. Silvana, perdón, te voy a sacar una cucharita, ¿puedo? Porque esto hay que probarlo”, atinó a decir la conductora del programa de Telefe, tras hacer un gesto de corazón con las manos por el sabroso postre que estaba sobre la mesa.

“¿Lo probaste Silvana? Esto es un regalo para vos. Se come así el dulce de leche. Al dulce de leche no le podés decir que no, Silvana”, agregó, intentado que la concursante prueba el dulce de leche. “Me embadurnó la cara”, cerró la mujer, mientras se limpiaba el rostro.