Dani La Chepi confesó el duro motivo por el que dejó de ser bailarina de Sábado bus: “Me diagnosticaron un tumor en el pie izquierdo”

Antes de convertirse en una de las influencers más famosas del país y de ser una de las figuras fuertes de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, Dani La Chepi había actuado en muchísimas ficciones y entre sus trabajos contó que fue bailarina de Sábado bus, el popular programa que Nicolás Repetto tuvo a fines de los noventa y comienzos del nuevo milenio.

En una entrevista que La Chepi dio en 2018 recordó el duro momento que atravesó por aquel tiempo en el ciclo. “Fui bailarina de Nico Repetto durante tres años hasta que me salió un tumor en el pie y tuve que dejar. Me caí bailando en vivo y fue durísimo: se abrió el telón, empezamos a bailar y ese día me habían puesto por primera vez adelante. En un pase de baile, sentí que me estaban cagando a tiros el pie, casi me desmayé del dolor y me caí”, recordaba Dani en una nota con la revista Pronto. “Romina Propato, la mujer de Mariano Iúdica que era una de las bailarinas, me cubrió, me tiraron para atrás y siguieron bailando”, rememoró.

“Se cerró el telón, fuimos al corte y Repetto me dijo de todo menos linda. Me llevaron al Sanatorio Mitre y me diagnosticaron un tumor en el pie izquierdo. Me sacaron hueso de la ingle para reconstruirme el pie porque el tumor me había comido el hueso de un dedo”, relató la instagramer.

“Estuve tres meses esperando el resultado de la biopsia, dio bien y me dijeron que era un condroma de cartílago, que es un tumor benigno que puede salir en cualquier parte del cuerpo. Volví al tiempo a Sábado bus con el pie vendado y me ponían al fondo para justificar el sueldo”, recordó.

“No sé si Nico se enojó, él es así, es explosivo y súper profesional. Ni pensó lo que podía ser en ese momento y cuando se enteró, se quería matar como también yo me quería matar porque no podía creer lo que me había salido”, contó la excursante de MasterChef. “A la par de eso, me casé con El Rodri sentada porque estaba en silla de ruedas recuperándome del condroma de cartílago”, reveló Dani La Chepi, a flor de piel.