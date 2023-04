Coti Romero compartió sensuales fotos en la playa y Conejo le dedicó un picantísimo mensaje

Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga, novios y exparticipantes de Gran Hermano 2022, viajaron a México para vivir unas románticas vacaciones.

Ya en Cancún, celebraron el cumpleaños de ella en la playa; cenaron cerquita del mar y luego él la fotografió luciendo un impactante vestido azul.

Coti posó para la cámara con una prenda súper ceñida al cuerpo, con muchísimo brillo y un tajo lateral que deja al descubierto su pierna; mega sensual.

PICANTE COMENTARIO DE CONEJO AL VER TAN SEXY A COTI ROMERO

Ni bien vio las fotos de su novia en Instagram, el exparticipante de GH 2022 le obsequió un picante comentario.

"Ups... Me parece o estamos en el mismo hotel, ¿mismo momento? Me presento, me llamo Alexis... Me gustás", le dedicó junto a emojis de fueguitos y corazones.