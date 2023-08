La contundente aclaración de Tini Stoessel a Ángel de Brito tras confirmar su separación de De Paul: "Por más rumores que hayan, no fue por terceros en discordia"

Si bien Rodrigo de Paul y Tini Stoessel decidieron dar a conocer este martes su separación, Ángel de Brito tuvo la oportunidad de charlar con los protagonistas de esta historia acerca de esta ruptura.

El conductor de LAM fue contundente a la hora de reproducir las palabras que le hizo llegar la cantante: “Ayer cuando hablamos, Tini me dijo ‘no hay terceros en discordia. Por más rumores que hayan, ya te lo digo, y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno y no hay ningún tipo de problema en ese sentido’”.

“’Sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la relación adelante por todo lo que viene ahora’. Lo que pasa es que Tini va a estar yendo y viniendo todo el tiempo y los dos sentían que iba a ser complicada mantener una relación de esta manera”, agregó, en referencia a la apretada agenda laboral que tiene la artista. Y cerró, firme: “También me dijo que se contaron muchas mentiras en este tiempo y eso molesta”.

Más sobre este tema Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su separación: "Nos acompañamos en momentos muy importantes"

RODRIGO DE PAUL ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS ANUNCIAR SU SEPARACIÓN DE TINI STOESSEL

A poco de que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel anunciaran en las redes que le pusieron punto final a su noviazgo, Ángel de Brito dio a conocer el mensaje que le hizo llegar el futbolista tras indagarlo sobre su presente sentimental.

“Le escribí a Rodrigo y me contestó lo siguiente. ‘Hola Ángel, querido. Es un poco es lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor; pero hicieron mucho daño’”, reprodujo el conductor de LAM en vivo.

“’No sé si es para siempre, pero la verdad creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones, cosas que dijeron y seguir un poco cada uno por su lado’”, agregó, en palabras de De Paul, quien dejó la puerta abierta a una posible reconciliación.

"HAY MUCHO, MUCHO AMOR; PERO HICIERON MUCHO DAÑO’. NO SÉ SI ES PARA SIEMPRE, PERO LA VERDAD CREO QUE ESTO PUEDE AFLOJAR LA CANTIDAD DE ESPECULACIONES, COSAS QUE DIJERON Y SEGUIR UN POCO CADA UNO POR SU LADO". G-plus

“Por último, me agregó una frase que me llamó la atención y con la que cerró el mensaje. Me dijo. Yo la veo a Tini más firme y a Rodrigo como queriendo remontar la relación”, cerró De Brito, contundente.