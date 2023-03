"Confío en él": La reacción de la Tora cuando Martina confesó lo que siente por Nacho en Gran Hermano 2022

El reingreso de Martina a Gran Hermano 2022 para apoyar a Nacho como finalista del reality provocó que comiencen a especular sobre la relación que tenían antes de que ella sea eliminada en la segunda semana del programa. Ahora ella habló de la “onda” entre ellos y La Tora, su novia, vio todo en El Debate.

“Cuando me fui habían quedado cosas inconclusas”, contó risueña en el confesionario la profesora de educación física. “Cosas. Tuvimos una relación de medio amigos y medio no sé qué y siento que no sé qué debe pensar”, reveló.

“Tengo la mejor y a ponerle toda la onda para beneficiarlo y que gane”, se sinceró, en su rol de “jefa de campaña” para que Nacho gane el programa.

Tora: "Después de ver que Nacho me pide que esté el lunes en primera fila con él no tengo nada que opinar". G-plus

LA REACCIÓN DE LA TORA EN GRAN HERMANO 2022 AL ESCUCHAR A MARTINA HABLAR DE SUS SENTIMIENTOS POR NACHO

Santiago del Moro tiró leña al fuego. “Cuando Martina habla así de Nacho, la Tora va a ir a saltar el tapial”, comentó, pero Lucila se mostró muy segura.

Más sobre este tema La pregunta al hueso de Tomás Holder a Nacho en Gran Hermano 2022: "¿Te atraía más Martina que La Tora?"

“Después de ver que Nacho me pide que esté el lunes en primera fila con él no tengo nada que opinar”, afirmó, sobre la final.

Más sobre este tema Morita se ensañó con las pantuflas de Martina en Gran Hermano: el divertido video

“¡Mirá qué Martina tiene un par de días!”, la pinchó el conductor. “Confío plenamente. No me afecta”, cerró, drástica.