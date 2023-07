Cómo se vivió la sorpresiva declaración de Benjamín Vicuña a Pampita en los Martín Fierro: "Se hizo un uuuuh"

Ángel de Brito opinó a fondo de la sorpresiva declaración de amor de Benjamín Vicuña a Pampita en los Martín Fierro 2023, cuando fue a recibir el premio a Mejor actor protagónico de ficción por su trabajo en El Primero de Nosotros.

"A propósito de esta fecha tan importante (9 de Julio), muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, maravillosos, me dio un amor, me dio tantas cosas", dijo Vicuña, impactando con sus palabras a todos los presentes.

Más sobre este tema "Justo estaba mi ex con su marido": Benjamín Vicuña explicó su romántica dedicatoria en los Martín Fierro

Al día siguiente, Benjamín aseguró que se trató de un "furcio" y que se refirió al amor de un modo más "genérico".

"Tuve un furcio porque yo efectivamente quería agradecer a mi familia en Argentina y en Chile, y las mamás de mis hijos son mi familia", dijo Vicuña en Por si las Moscas, por La Once Diez.

Sin embargo, Ángel de Brito y Yanina Latorre fueron testigos presenciales del momento y dieron picantes detalles en LAM.

CÓMO SE VIVIÓ LA SORPRESIBA DECLARACIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA EN LOS MARTÍN FIERRO

Ángel de Brito: -Otro momento de los Martín Fierro, hit total, fue Benjamín Vicuña muerto de amor con Pampita. Fue una cosa que... se hizo el "¡uuuuh!".

Yanina Latorre: -¡Fue tremendo! Cómo ninguneó a la China.

Ángel: -Benjamín dijo: "Argentina me dio un amor".

"Otro momento de los Martín Fierro, hit total, fue Benjamín Vicuña muerto de amor con Pampita. Fue una cosa que... se hizo el ¡uuuuh!". G-plus

Fernanda Iglesias: -Le dio dos amores.

Yanina: -Para él fue uno.

Ángel: -No, él llegó de Chile, se encontró con Pampita. Se enamoró y se quedó. Para mí se refería a ese amor.

Yanina: -Aparte hizo una pausa. Se rio. La poncharon a ella. Y no habló de dos amores. Evidentemente, para él, es uno. La ninguneó a la China.

Marcela Feudale: -Fue tremendo.

Más sobre este tema El sincericidio de Benjamín Vicuña cuando Pampita ingresó a la alfombra roja de los Martín Fierro: "Esto es un quilombo"

Ángel: -A mí la China no me importa. A mí me importa la historia de ellos. Para mí, Pampita se meó.

Yanina: -Para mí fue al baño y se dio la cabeza contra la pared.

Ángel: -Ese amor trasciende todo.

Yanina: -Él es tan seductor. Ahora las entiendo a todas. Era el más lindo de la noche.

Nazarena Vélez: -¿Pero si te hace sufrir, como la hizo sufrir?

Marcela Feudale: -García Moritán se quedó mirando el teléfono.

Ángel: -Para Moritán fue un momento incomodísimo.

Yanina: -Igual, Benjamín, en algunas notas dijo que se arrepintió. Él podría haber dicho "mi familia", pero "un amor...".

Ángel: -Entiendo que se arrepienta, pero le salió de adentro. No puedo. Es un momento fuerte subir a recibir el premio. Estás con una exposición tremenda y te sale cualquier cosa. La vio ahí, la tenía servida en bandeja, con cariño lo digo, y...

Fernanda Iglesias: -Imagínense que Pampita se separa de Moritán y se reconcilia con Vicuña.

Ángel: -Yo no lo descartaría. No lo descartaría para nada, una segunda vuelta.

Nazarena: -¿En serio? Con todo lo que la hizo sufrir, lo dudo.

Ángel: -Sí. Pero hoy tienen una relación amorosa. (En los Martín Fierro), yo la tenía a Caro adelante, en la mesa de El Hotel de los Famosos, y fue Benjamín a saludar a todos. A Roberto, a ella. Tienen una relación familiar muy buena. Hicieron la alfombra roja juntos. No tienen problema.

Fotos: caputuras de video, Telefe.