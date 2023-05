Cómo agendó Rusherking a China Suárez en su celular y cuándo fue su última charla: "La tiene como Chinita"

El 7 de abril, China Suárez confirmó en Instagram que su historia de amor con Rusherking llegó a su final. Desde entonces, cada uno tomó caminos por separado más allá de las recientes especulaciones de tremendas indirectas en las redes sociales.

Enojado con las versiones que lo vincularon a su ex, el cantante habló con Pochi, de Gossipeame, de sus llamativos tweets, en los que dejó asomar la decepción, y la instagramer reprodujo la charla en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine). Incluso reveló cómo Rusherking tiene agendada a la China Suárez en WhatsApp.

Más sobre este tema Lizardo Ponce dio detalles del encuentro de China Suárez y Lauty Gram en su casa tras la versión de affaire: "Yo no vi besos"

"El 19 de abril fue el último día que hablaron Rusher y la China. De hecho, me lo mostró. A la China la tiene agendada como Chinita", contó Pochi en el programa de Carmen Barbieri.

"EL 19 DE ABRIL FUE EL ÚLTIMO DÍA QUE HABLARON RUSHER Y LA CHINA. A LA CHINA LA TIENE AGENDADA COMO CHINITA", CONTÓ POCHI. G-plus

EL ENOJO DE RUSHERKING EN MEDIO DE RUMORES DE AFFAIRE DE CHINA SUÁREZ Y LAUTY GRAM

El 7 de mayo, Rusherking escribió en Twitter "qué loco que uno nunca termina de conocer a las personas".

Ese mismo día, la China subió una historia a Instagram con una contundente frase: "Te rompen el corazón y te piden a cambio amor".

Emitidos los indirectos comentarios en redes, y en medio de rumores de que la actriz habría tenido un affaire con el cantante Lauty Gram en la Bresh y en el after que hizo horas después Lizardo Ponce en su casa, Rusherking expresó su fastidio.

Más sobre este tema Fuerte enojo de China Suárez por las versiones de romance con Trueno: "No puedo creer cómo sacan conjeturas por un emoji; no lo conozco, no lo vi, ni hablé en mi vida"

Pochi reprodujo en Mañanísima la charla que tuvo con el cantante: "Rusher me escribe a mí, de la nada. Yo nunca había hablado con él. Y me dijo 'yo estoy harto de las mentiras, estoy harto de que se digan cosas que no son. La realidad es que yo a la China le deseo lo mejor. Le deseo que se divierta y que sea feliz'".

Y continuó la instagramer, reproduciendo los textuales del cantante de trap: "Esos mensajes y esos tweets no fueron destinados a ella. Nosotros dejamos de hablar hace tres semanas: el 19 de abril, que tenía que ir a buscar unas cosas a la casa de la China. De ahí no hablamos más".

Fotos: redes sociales.