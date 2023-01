El comentario al hueso de Ximena Capristo a Coti tras quedar eliminada de Gran Hermano: "A Alexis le encanta Julieta"

Luego de convertirse en la última eliminada de Gran Hermano 2022, Coti analizó el juego, su relación con el resto de los participantes y su historia de amor con Alexis, más conocido como Conejo. Y luego de escucharla atentamente, Ximena Capristo lanzó un fuerte comentario que no pasó desapercibido.

Indagada por lo celos que le tenía a Alexis, Coti se sinceró en Gran Hermano, la noche de los ex: “Yo jugaba un poquito con eso. Yo le hacía unas escenitas con Romina y él, me hacía escenas con Marcos”, comenzó diciendo.

Pero la panelista intervino rápidamente: “Sí, pero te confundiste ahí porque el tema era con Julieta. Al Conejo le encanta Julieta, yo lo vi y lo escuché de su boca decir que le encantaba Julieta”.

Más sobre este tema Así era Coti antes de entrar a la casa de Gran Hermano

“No, yo no creo que le encante. A ver, él dijo eso cuando nosotros todavía no habíamos empezado y me parece bien porque Juli es una chica hermosa, cualquiera la puede mirar y me parece bien”, cerró Coti, segura del amor que le tiene Conejo.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: después del debate, Coti lloró y le hizo un pedido especial a Santiago del Moro

FIRME POSTURA DE COTI SOBRE LAS CRÍTICAS HACIA SU JUEGO EN GRAN HERMANO

A pocos días de convertirse en la última eliminada de Gran Hermano 2022, Coti –una de las participantes más polémicas y cuestionadas dentro del juego- contó cómo le hace frente a las críticas tras su salida de la casa.

“Yo era influencer en Corrientes. Obviamente, que no es para nada lo mismo que acá, pero en su momento, ya me ha tocado recibir críticas malas”, comenzó diciendo la joven en una nota que le dio a LAM.

“Antes me afectaban mucho, pero después un amigo me dijo ‘eso te sirve, Coti’. Y si, no hay mala publicidad. Por ahí, a veces te duele leer algunas cosas pero decís ‘listo, yo estoy acá y vos, detrás de una pantalla’”, agregó.

Más sobre este tema Coti de Gran Hermano 2022 contó la tremenda verdad sobre su noviazgo con El Conejo: "Suena feo decirlo"

Y cerró, segura con su postura: “Entonces, sinceramente, lo tomo de quién viene y quizás hay muchas cuentas que son falsas. Me quedo con lo bueno. Trato de leer los comentarios lindos y a los feos no les doy mucha bola”.