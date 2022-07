Cinthia Fernández reveló por qué hace fotos eróticas: "A mis hijas les voy a decir que necesito la plata"

Desde hace unos meses Florencia Peña, Silvina Luna, Silvina Escudero e incluso Ivana Nadal comenzaron a producir material para adultos en una conocida plataforma a la que se sumó hace poco tiempo Cinthia Fernández, que explicó sus causas.

En los inicios de su carrera, Cinthia se viralizó en las redes sociales con un video para adultos en el que utilizaba el seudónimo Abbey Díaz, pero luego se cuidó de aceptar trabajos de este estilo debido a que se convirtió en mamá de Charis, Bella y Francesca.

En una entrevista con LAM, la panelista de Momento D reconoció que aceptó posar para una serie de fotos hot porque “necesita la guita” para poder mantener su hogar, en medio de su conflicto con Matías Defederico por la mensualidad que le pasa el exfutbolista.

Más sobre este tema Cinthia Fernández reveló cuánto ganó en el casino y compartió el registro de su triunfo: "Estoy feliz"

CINTHIA FERNÁNDEZ EXPLICÓ POR QUÉ ACEPTÓ HACER FOTOS ERÓTICAS EN UNA CONOCIDA PLATAFORMA

"No quería hacerlo, pero yo necesito la guita y la propuesta económica es buena", le contó Cinthia a Alejandro Castelo, y reconoció que se sobrepuso a la vergüenza de encarar esa tarea para DivasPlay, una plataforma que tiene un costo de 15 dólares mensuales.

"Yo necesito la guita porque mantengo toda mi casa y tengo muchísimos gastos. Me sirve la guita. Para mí es como un laburo: tengo que trabajar de sexy y lo hago" G-plus

"Yo necesito la guita porque mantengo toda mi casa y tengo muchísimos gastos. Me sirve la guita. Para mí es como un laburo: tengo que trabajar de sexy y lo hago. (…) Yo no estoy teniendo sexo con nadie. Yo elijo el contenido que quiero. No me pongo en pelotas total. A mí no me toca nadie", explicó la bailarina.

Además Cinthia se defendió de las críticas que recibió en las redes sociales por su nuevo proyecto. "(Si hacías esto) antes eras un gato. Ahora esto lo hacen figuras muy grosas, que tienen millones y millones de seguidores en redes sociales. Estrellas de Hollywood hace lo mismo que hacemos nosotras acá. Pero a nosotras se nos critica más", señaló.

Más sobre este tema Cinthia Fernández reveló cuánto dinero gastó en una "compra chica" en el supermercado

"Yo dije toda mi vida que me arrepentía de mostrar la cola porque se lo iba a tener que explicar a mis hijas, pero la realidad es que necesito la guita. Lo quiero hacer porque me sirve la guita”, agregó la ex candidata a diputada, que dijo no saber por cuánto tiempo seguirá con esta modalidad.

“Si mañana se lo tengo que explicar a mis hijas les voy a decir 'porque necesitaba la guita’” G-plus

“Si mañana se lo tengo que explicar a mis hijas les voy a decir 'porque necesitaba la guita’”, dijo, y agregó: "Yo hago esto porque me deja buena guita, no porque me encante la liberación de los cuerpos. ¡No! Yo no meto ese chamuyo", blanqueó.