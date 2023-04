Cinthia Fernández repudió fuerte al Dalai Lama por besar a un niño y pedirle que le chupe la lengua: "Es un degenerado"

Las imágenes del Dalai Lama besando a un niño y pidiéndole que le chupe la lengua en plena ceremonia, generaron un fuerte rechazo en las redes sociales y Cinthia Fernández cuestionó duro al líder budista.

"Esto es un abusador, es un violín… Es un degenerado", expresó la panelista en Nosotros a la Mañana, en el debate que hicieron sobre el tema en el programa de eltrece.

CINTHIA FERNÁNDEZ REPUDIÓ EL ACCIONAR DEL DALAI LAMA

Mariel Di Lenarda: -Antes de que él saque la lengua y le diga 'chupá mi lengua', la gente le festeja. Es una situación espantosa.

"Todos estos líderes son unos chantas. Después en la privacidad terminan violando". G-plus

Pollo Álvarez: -¿No es algo del budismo?

Mariel Di Lenarda: -Aparentemente, en el budismo, sacar la lengua significa que nunca vas a pronunciar cosas negativas de esa persona. Toman el gesto de sacar la lengua como parte de la religión.

Pollo Álvarez: -Es parte de la religión, pero, a priori, le está poniendo la lengua en la cara del nene.

Mariel Di Lenarda: -Para nosotros es un espanto. De hecho, pidió disculpas.

"Hay un montón de religiones que utilizan la manipulación, la vulnerabilidad de las personas. Yo no me quiero imaginar, si esto lo hizo en público, qué hace en las ceremonias y en los viajes". G-plus

Cinthia Fernández: -Todos estos líderes son unos chantas. Después en la privacidad terminan violando.

Pollo Álvarez: -No sabemos si todos.

Cinthia Fernández: -No, pero hay un montón de religiones que utilizan la manipulación, la vulnerabilidad de las personas. Yo no me quiero imaginar, si esto lo hizo en público, qué hace en las ceremonias, en los viajes, en todas las conferencias pedorras que deben dar. Esto es un abusador, es un violín.

Pollo Álvarez: -No creo que sean todos iguales. No metería a todos en la misma bolsa.

Cinthia Fernández: -A mí me hacen demasiado ruido.

Pollo Álvarez: -Esto es repudiable, es raro. Y estamos hablando de un ‘gran’ líder...

Cinthia Fernández: -El arte de todo. ¡Dejame de joder!

Mariel Di Lenarda: -Desde mi visión occidental estamos viendo a un niño incómodo ante una situación que uno ve de abuso, que genera hasta rechazo y asco... No es la primera vez que el Dalai Lama derrapa

Pollo Álvarez: -También hay abuso de poder.

Cinthia Fernández: -Es un degenerado.