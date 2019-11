Cinthia Fernández no descarta una reconciliación con Martín Baclini: "Siempre me dan ganas de darle un beso"

La crisis de pareja se consumó cuando Cinthia Fernández y Martín Baclini anunciaron en la pista del Bailando que están separados. Y aunque siguen compartiendo el certamen de baile, la participante confesó en LAM, por eltrece, que le gustaría compartir más que la pista con su ex: está dispuesta a reconciliarse.

"Siempre me dan ganas de darle un beso, sigo enamorada de él. Y yo no doy todo por perdido", admitió. Entonces, hizo un mea culpa sobre su fuerte pelea con la amiga de su expareja, Luciana Salazar. "Veo los errores de las dos partes. Mi error fue a partir del tema de Luciana, que quizás yo me puse intensa, pero sigo sosteniendo que tenía mis motivos", remarcó.

Aunque Cinthia está dispuesta a darle a Martín otra oportunidad, aclaró que su actitud en la pantalla chica la hizo sentir triste. "Él se equivocó en un montón de sus declaraciones, en la tele se veía como que no me defendía, y a veces se muestra algo que él no es", contó.

A pesar de remarcar que muchas de las declaraciones de Baclini la angustiaron, finalizó su reflexión defendiéndolo de las críticas negativas que recibió: "Critican que no me defiende, que parece cholulo, y él es cero eso. Pero yo lo sé porque lo conozco. Y tampoco es fácil para él pararse ahí, delante de todos. Yo para la gente soy una quilombera tremenda y no se ve que soy archi sensible”.

¿Reconciliación en puerta?