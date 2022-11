Cinthia Fernández, furiosa por no poder mostrarles a sus fans el cumple de su hija Francesca

Francesca, una de las tres hijas de Cinthia Fernández y Matías Defederico, cumplió 8 años. Su mamá le organizó una impresionante fiesta pero aún no compartió las fotos, actitud que llamó la atención de sus seguidores.

Para evitar cualquier tipo de especulación, la panelista de Momento D reveló el motivo por el cual aún no pudo hacer eco de los momentos más felices de la fiesta de su pequeña. Es importante subrayar que la modelo tiene un vínculo muy cercano con sus seguidores y es súper activa en las redes sociales.

"Lamentablemente, mi empresa pedorra de Internet, a la cual le pago fortuna... Aún no tengo servicio. Estoy subiendo con datos pero no me permitió estar por estos pagos... Así que mañana, si se dignan a darme Internet, andaré por aquí mostrándoles el tremendo fiestón de Fran", comentó Cinthia, indignada.

CINTHIA FERNÁNDEZ FESTEJÓ CON UN BAILE HOT POR EL “VERAZ DE PADRES DEUDORES”

“O las hipócritas del medio que hoy se la dan de ‘femisolidarias’ y aplauden la medida, pero cuando yo dije mis propuestas se reían, o se enfocaban solo en mi cola”, siguió, despachándose.

“Ayer casualmente cuando se aprobó, se hacía efectivo mi cuarto embargo por 2 millones de pesos que se suman a una deuda enorme interminable. ¿Casualidad? No lo creo”, contó, sobre la situación judicial que tiene con el papá de sus hijas, Charis, Bella y Francesca.

“Hoy es poco esta medida, al menos es algo, de lo MUCHO QUE AÚN FALTA. Por eso hoy se celebra, mamitas”, culminó, mientras danzaba en ropa interior.