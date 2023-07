Cinthia Fernández fulminó a la madre de Matías Defederico por burlarse de LAM: "Vieja 3 ravioles"

Yanina Latorre compartió en Twitter el tremendo descargo de Ana Frascino, madre de Matías Defederico y exsuegra de Cinthia Fernández, contra LAM por no haberse llevado estatuillas en los premios Martín Fierro 2023.

"Se creían que ganaban y el sorete del conductor y la cacatúa perdieron... No se la bancan, no sos el uno, ni cerca, sos la tía Tota del barrio", escribió la mujer, comentario que no pasó desapercibido para Yanina, quien hizo eco del mismo.

"Qué desagradable la vieja tres ravioles... Ya que le sobra el tiempo para ver TV por qué no se pone a laburar para ayudar al hijo a pagar los 40 mil dólares que debe en alimentos". G-plus

Indignada, Cinthia citó el violento descargo de su exsuegra y la fulminó. "Qué desagradable la vieja tres ravioles... Ya que le sobra el tiempo para ver TV por qué no se pone a laburar para ayudar al hijo a pagar los 40 mil dólares que debe en alimentos", sentenció Fernández, redoblando la apuesta. ¿Recibirá respuesta?

CINTHIA FERNÁNDEZ EXPLICÓ POR QUÉ NO ES SORORA CON LA CHINA

"Me cansé. La otra (Pampita) la volvió a integrar después de que estuvo con el marido en el motorhome", dijo Cinthia sin filtros, en alusión al clip de la China haciendo una humorada en un motorhome.

"El exmarido y ella destruyeron a una familia. También podría haber estado rota, pero no fue la mejor manera de enterarse para Pampita", continuó la panelista.

"Pampita la invita a los cumpleaños, sanó, la integró. ¿Es necesario burlarse?", agregó Cinthia, letal con Suárez.

En el mismo tono, continuó: "A mí me parece que sigue siendo la China Suárez, siempre buscando el marido ajeno y después se ríe".

"Y hubo doble palo. Para Rusher y para Benjamín y Pampita. ¡Aguante Rusher!", arremetió.

Consultada por el cronista de Socios del Espectáculo por su nula empatía y sororidad con la China, Cinthia respondió con ironía: "¿Qué voy a ser sorora? ¡Ella fue re sorora con Pampita! Es una tipa que tuvo reincidencia siempre, en gustarle el marido ajeno".

"Más allá que la culpa primero siempre es del tipo. Pero ella no puede ser tan, tan, tan mala", concluyó Cinthia, sin piedad con la China.