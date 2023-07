Cinthia Fernández contó cuándo fue la última vez que tuvo intimidad y sorprendió a todos

Cinthia Fernández, desde que se separó de Martín Baclini, su último novio, no volvió a mostrarse con una pareja. Tampoco, con ganas de volver a apostar a un vínculo sexoafectivo.

En este contexto, sorprendió al revelar cuándo fue la última vez que tuvo intimidad. Y remarcó que está enfocada en su carrera y en la crianza de sus hijas, muy ocupada como para pensar en sexo.

"¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo?", le consultaron. "Uf, perdí la cuenta, pero más de dos años, seguro. Estoy feliz, no lo sufro, posta. Estoy muy ocupada, ni ganas", sentenció en Instagram, contundente.

CINTHIA FERNÁNDEZ HIZO IMPORTANTES REVELACIONES EN SUS REDES SOCIALES

Claro que su opinión sobre la situación de Nicole Neumann fue solo un botón en el muestrario de respuestas que dejó, como cuando dijo si volvería a casarse. “Ni en pedo me casaría. Y ya tengo mi familia. Me ensamblaría, pero no haría convivencia, creo. Mucho menos en mi casa”, asentó.

Pero quizá la revelación más importante de la noche se dio cuando le consultaron a quién le dejará su voto en las PASO de agosto. “Quizá a mí, porque me ofrecieron ser diputada…. ¿Habré aceptado?, cerró Cinthia, intrigando a todos sobre futuro en la política.