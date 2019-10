Cinthia Fernández confesó cuánto hace que no tiene sexo con Martín Baclini: "Hace un mes que no pasa nada"

El ingreso al Súper Bailando 2019 está repercutiendo en un amplio sentido en la pareja de Cinthia Fernández (31) y Martín Baclini (36). En esta oportunidad, el empresario rosarino manifestó que sus encuentros sexuales son cada vez más esporádicos dado a las exigencias profesionales y la falta de tiempo. ¡Y la bailarina le hizo un reclamo en TV!

"¡Todo mal hace Baclini! Todo para atrás. Hace un mes que no pasa nada", dijo Cinthia. G-plus

"¿Qué pasa cuando leés los titulares y tu novio dice que está con algunos temas en la parte sexual?", le preguntó Gege Neumann a Cinthia, que estaba dando un móvil para Pampita Online.

Con seriedad, pero jugando con la picardía, Fernández contestó: "¡Todo mal hace Baclini! Todo para atrás. Yo escucho en el camarín de maquillaje que todas la pasan bomba. El otro día entró Silvina Escudero y dijo 'ay, hace dos días que no pasa nada con mi novio'. Y yo pensé '¡¿dos días?!'. Me quedé calladita. Porque yo hace un mes que no pasa nada. Entonces, después de la gala del Merengue dije 'Esta noche la vamos a pasar bomba, y nada'".