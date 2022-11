China Suárez reveló si tendría un cuarto hijo en pleno romance con Rusherking

Muy contenta por su pleno presente personal y profesional, China Suárez respondió a las preguntas que sus seguidores le hicieron a través de sus stories de Instagram.

Al verla tan enamorada de su novio, Rusherking, con quien se dedica apasionados mensajes en las redes sociales, le preguntaron si le gustaría tener un cuarto hijo.

"Estoy muy bien con tres ji, ji, ji". G-plus

"¿Tendrías otro hijo?", le consultaron. "Estoy muy bien con tres ji, ji, ji", sentenció la actriz, quien es mamá de Rufina con Nicolás Cabré, y de Magnolia y Amancio con Benjamín Vicuña.

RUSHERKING CONTÓ CÓMO REACCIONARON SUS AMIGOS ANTE SU ROMANCE CON CHINA SUÁREZ

"¿Cómo reaccionó tu grupo de amigos de Santiago del Estero a tu romance con China Suárez? ¿Te dijeron '¿qué carajo?'. O no?", le preguntó Grego a Rusher, entre risas.

"Fue un flash porque yo no sabía que ella era tan conocida... La gente está loca, me felicitaban y me decían que yo era un capo. Yo no lo veía así... Es que yo no la conocía, y eso se lo dije. Yo no vi Casi Ángeles ni nada", reveló el cantante.