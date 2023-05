China Suárez lució un catsuit con transparencias en Miami y se encontró con Mery del Cerro

El domingo pasado, China Suárez se reportó desde Miami y deslumbró con el look ultra sexy que usó en una reunión y en su encuentro con Mary del Cerro, quien también se encuentra en dicha ciudad con su pareja, Meme Bouquet.

La actriz y cantante lució un catsuit negro con transparencias que contorneó a la perfección su silueta. Para completar su tremendo outfit, la China contó con la ayuda de su amigo estilista Juanma Cativa, quien la peinó. Y ella misma se ocupó del maquillaje.

Disfrutando de su estadía en Miami, Suárez aprovechó que su amiga Mery del Cerro estaba allí y compartieron la noche del domingo.

Lejos de cualquier especulación de distanciamiento, nacida tras el explosivo Wanda Gate a fines de 2021, la China y Mery cruzaron posteo cariñosos en sus redes y evidenciaron que entre ellas está todo más que bien.

EL FUERTE ENOJO DE CHINA SUÁREZ CON GUILLERMO COPPOLA Y MARCELA TAURO

Presionado por Marcela Tauro, Guillermo Coppola contó en Intrusos que la China Suárez (31) no estaría sola, a menos de un mes de la separación de Rusherking (22), cantante con el que estuvo un año de novia.

"La China cambió juventud por experiencia… Pero esto es un rumorcito, no estoy seguro", dijo el exrepresentante de futbolistas, enfureciendo a la artista con su versión.

Indignada, la China Suárez echó por tierra el rumor a través de un contundente descargo en redes.

"Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo que estaba con un nuevo novio. Una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner".

"Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su '"trabajo' para joderle la vida a otros".

"¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire".

Hecho el primer descargo, China Suárez comprendió que no estaba siendo lo suficientemente clara y emitió un nuevo posteo.

"Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años".

"No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme".

"Su respuesta fue: 'No dije nada de vos porque no sé nada. Lo hice para seguirle el carro a la conductora (Marcela Tauro reemplazó a Flor de la Ve) y que no se sintiera mal'. ¿Ahí se entiende?".